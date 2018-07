Espaço dos leitores Por que o abacateiro não está frutificando Tenho um abacateiro que dá frutos maravilhosos, grandes e saborosos. Este ano deve ser a quarta vez que frutifica. O problema é que, quando os frutos ficam do tamanho de um ovo, a maioria cai. Chega a cair mais da metade. Poucos vingam. Gostaria de saber o que está ocorrendo. O que preciso fazer para resolver este problema? Laércio Hidalgo Santana do Parnaíba (SP) O pesquisador-científico do Centro de Frutas do Instituto Agronômico (IAC-Apta), Nilberto Bernardo Soares, explica que há alguns fatores que podem causar a queda do frutos do abacateiro. Entre eles, podem ser a falta de umidade no solo após esta fase de desenvolvimento do fruto; planta isolada sem uma polinizadora; falta de abelhas para polinização e deficiência de boro, o que pode ser constatado pela abertura dos frutos, além de verificar se não há manchas escuras na polpa ou dentro das sementes. O leitor precisa tentar identificar qual desses problemas está ocorrendo. Para a primeira hipótese, o pesquisador sugere irrigar a planta após o pegamento dos frutos. Se o problema for o isolamento da árvore, ele recomenda o plantio de uma variedade polinizadora, ou seja, de outro grupo florístico. Já se for deficiência de boro, Soares aconselha a aplicação de 100 gramas de ácido bórico no solo, antes do florescimento. "Convém lembrar que a falta de polinização produz frutos sem sementes, que se desenvolvem muito pouco, com a maioria caindo prematuramente", ressalva o pesquisador. Contato, e-mail: nilberto@iac.sp.gov.br. Ideal é não propagar atemóia por semente Tenho, em Valparaíso (SP), vários pés carregados de atemóia, mas os frutos não têm gosto. O clima é quente e eu mesmo fiz as mudas e plantei. Antonio Carlos Antunes São Paulo (SP) O engenheiro agrônomo Ryosuke Kavati, da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati), da Secretaria de Agricultura paulista, explica que a atemóia, por ser um híbrido de duas espécies diferentes (cherimóia e pinha), não deve ser propagada por semente. "Quando plantamos uma semente de atemóia podemos gerar uma planta de características bastante diferentes da planta que originou a fruta da qual tiramos a semente", afirma o agrônomo. Em plantas híbridas como a atemóia, diz ele, o plantio de sementes só é válido para trabalho de melhoramento, porque há chances mínimas de surgir uma planta melhor que a planta-mãe, diz Kavati. "Se as mudas realmente tiverem sido feitas por sementes, é o que deve ter acontecido. Surgiu uma planta bem produtiva, mas com frutos sem qualidade nenhuma, o que costuma ser um problema bastante comum no cultivo de atemóia", afirma o agrônomo. Se a muda tiver sido feita por outros métodos (enxertia, garfagem ou alporquia), Kavati põe-se à disposição do leitor para tentar esclarecer o problema, com base em novos dados da produção. E-mail: kavati@cati.sp.gov.br. Fruta-do-milagre: onde obter mudas Em junho o caderno Paladar publicou artigo sobre a miraculina e sua propriedade de enganar o paladar, mudando a natureza dos sabores em nossa boca. Gostaria de mais informações sobre a fruta e a possibilidade de cultivo na região de Campinas (SP), recomendações para plantio (vasos e solo) e contatos com produtores tenham sementes ou mudas para venda. Yara Csordas csyara@yahoo.com.br O fruticultor Helton Josué Teodoro Muniz, do Sítio Frutas Raras, em Campina do Monte Alegre (SP), cultiva a chamada fruta-do-milagre, ou fruta miraculosa (Sideroxylon dulcificum), mas diz que terá mudas para vender apenas no fim do ano, entre dezembro e janeiro. A fruta é muito difícil de ser encontrada no Brasil, tanto que ele importou sementes dos Estados Unidos. "No sítio, os pés da fruta-do-milagre estão começando a produzir agora", afirma. A fruta miraculosa é originária da África e, hoje, conforme Muniz, é muito consumida no Japão. "Na forma congelada, serve para adoçar o café." Ele explica que a fruta leva esse nome por causa de sua propriedade adoçante. "Ela tem uma proteína (miraculina) que deixa o sabor adocicado na boca por até meia hora depois do consumo. A pessoa pode chupar um limão em seguida da fruta-do-milagre que o limão parecerá doce." Muniz diz que a fruta pode ser cultivada em vaso, pois é um arbusto compacto e denso que atinge, no máximo, 50 centímetros. Os frutinhos, vermelhos, são mais longos do que largos, e medem em torno de 1 a 2 centímetros de comprimento por até 1 centímetro de largura. O produtor põe-se à disposição da leitora para esclarecer dúvidas sobre o plantio da fruta. O Sítio Frutas Raras possui uma das maiores coleções de frutas nativas e exóticas do País. Helton Muniz, tels. (0--15) 3256-1852, (15) 8132-5140; e-mail frutasraras@uol.com.br e site www.colecionandofrutas.org. Leitora pretende cultivar eucaliptos Gostaria de ter informações sobre parcerias de plantio de eucalipto e programas de fomento florestal na região de Campo Grande (MS). Fernanda Kretsch Rio Verde de Mato Grosso (MS) O superintendente da Sociedade Brasileira de Silvicultura (SBS), Rubens Garlipp, informa que há diferentes modalidades de parcerias praticadas pelas empresas que atuam em Mato Grosso do Sul com plantio de eucalipto. Dependendo da empresa e da situação da propriedade rural (tamanho, distância, uso atual da área, acesso, área útil, topografia, aptidão da terra, etc.), pode haver arrendamento, fomento ou concessão de direito de superfície, afirma. "Cada empresa tem seus critérios de parceria, mas em todos os casos há compromisso de ambas as partes, inclusive com o enquadramento da propriedade à legislação ambiental", explica. Segundo ele, a proposta é feita após vistoria prévia da propriedade, desde que a distância da fazenda à fábrica seja viável economicamente para a empresa. "Também, em qualquer modalidade, a parceria pode incidir sobre parte ou toda a área do imóvel, conforme o interesse das partes." No arrendamento (normalmente por 14 anos), a empresa realiza o preparo do solo, plantio, manutenção, proteção e colheita, e o proprietário da terra recebe um valor anual ou mensal pelo aluguel da terra. No fomento, a empresa financia parte do custeio das operações florestais, fornecendo assistência técnica, mudas e outros insumos. As despesas serão descontadas com a venda da madeira. O produtor se compromete a vender a madeira à empresa a preço de mercado. Já na modalidade de concessão de direito de superfície, empresa e proprietário firmam uma escritura pública de concessão por prazo normalmente de 14 anos, condicionado ao término das colheitas, e o parceiro recebe o equivalente a uma porcentagem da produção anual estimada. "Visitando os sites das empresas da região é possível verificar as modalidades e condições oferecidas." Em Mato Grosso do Sul, Garlipp indica a Ramires Reflorestamentos (www.ramires.com.br/reflorestamentos/site/arrendamento.php), a MMX (www.mmx.com.br) e a Votorantim Celulose e Papel (www.vcp.com.br). SBS, tel. (0--11) 3719-1771. Além disso, para pequenos proprietários rurais, há um projeto interessante na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), chamado Teste de Uso Múltiplo de Eucaliptos (Tume), no qual o produtor cultiva em 1 hectare pelo menos 9 espécies de eucalipto para diversas finalidades. Para obter informações sobre o Tume, acesse o site www.tume.esalq.usp.br.