Espaço dos leitores Como obter crédito para comprar terra Trabalho em Sertãozinho (SP), mas pretendo comprar um pequeno pedaço de terra no Paraná, para criar gado de leite. Gostaria de saber se é posível obter financiamento no Banco do Brasil. Lauri Mensch Sertãozinho (SP) A assessoria de imprensa do Banco do Brasil informa que o governo federal, por meio do Programa Nacional do Crédito Fundiário, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, oferece esse tipo de financiamento. Para tirar dúvidas e obter todas as informações sobre o crédito, o leitor deve procurar o sindicato dos trabalhadores rurais ou o sindicato de trabalhadores da agricultura familiar do município, ou, ainda, uma das Unidades Técnicas Estaduais do Programa de Crédito Fundiário. Todas essas entidades estão autorizadas a fazer o cadastramento no programa, que é o primeiro passo para obter o financiamento. O leitor também pode acessar o site www.creditofundiario.org.br, que mostra o passo-a-passo para obter o crédito e tem a lista completa da documentação necessária para financiar a aquisição de terras. Informações no telefone 0800-787000. Por que a jaqueira não está dando frutos Tenho um pé de jaca com cerca de 40 centímetros de diâmetro. Todo ano a árvore floresce, mas, quando o fruto atinge 5 centímetros, apodrece e cai. Só tenho uma árvore dessa espécie. Será que esse problema tem a ver com a polinização? Francisco Maruyama São Paulo (SP) Apesar de ser conhecida e apreciada na maioria das regiões brasileiras, a quantidade de informações sobre a jaqueira é escassa, diz o pesquisador José Emilio Bettiol Neto, do Centro de Fruticultura do Instituto Agronômico (IAC). De qualquer forma, explica, existem diversos fatores que atuam, isoladamente ou não, para que determinada planta produza satisfatoriamente. Deficiências nutricionais podem levar ao aborto de grande parte da produção, assim como stress hídrico. O ataque de insetos pode danificar as flores e frutos ainda jovens, prejudicando-os diretamente ou causando ferimentos através dos quais infecções por agentes oportunistas podem ocorrer. Existem patógenos que infectam diretamente os frutos, causando sua queda. Devido às inúmeras possibilidades, o pesquisador sugere que, a princípio, o leitor observe o estado nutricional e o fornecimento de água à planta. Paralelamente, investigue a presença de patógenos nos frutos. Entre em contato com o Instituto Biológico, tel. (0--11) 5087-1700, órgão ligado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, para verificar a possibilidade de analisar, com maior critério, os frutos com os sintomas descritos. "Dessa forma, as possíveis causas do apodrecimento e queda dos frutos estariam sendo verificada, o que poderia evitar a retirada da planta." Contato, e-mail: bettiolneto@iac.sp.gov.br. Máquinas para tirar o suco do milho Estou sempre fazendo grande quantidade de curau e uso suco extraído da massa de milho verde ralado. Obtenho a massa de milho de forma rápida e eficiente, com ralador elétrico, mas o processo para extrair o suco da massa é manual, demorado e cansativo. Existe aparelho que separe o suco da massa de milho? Benício Gonçalves de Aguiar bgaofic@yahoo.com.br De acordo com o pesquisador Amauri Rosenthal, da Embrapa Agroindústria de Alimentos, existem, no mercado, equipamentos para as finalidades mencionadas pelo leitor - retirada da palha, debulha da espiga e extração de suco. Ele sugere a empresa Mecamau São José, localizada em Espírito Santo do Pinhal (SP), especializada em equipamentos para a indústria alimentícia. A empresa informa que fabrica equipamentos sob encomenda, como despalhador e despolpadeira de milho verde. Quanto ao extrator do suco, é possível encomendar equipamentos específicos conforme a finalidade. O leitor pode entrar em contato com a empresa para saber da possibilidade de fabricação da máquina. Embrapa, tel. (0--21) 3622-9600; Mecamau, tel. (0--19) 3651-1944 e e-mail: mecamau@mecamau.com.br. Galinheiro doméstico: dicas para criar bem Tenho um galinheiro doméstico com dez galinhas e um galo. Esta é uma boa proporção? Até quantas galinhas posso pôr para este galo? Quando uma galinha fica choca, mas não tem ovos para chocar, como fazer para ela sair do choco? E o inverso? É possível provocar o choco em uma galinha? Como fazer para combater piolhos de galinha? Eles passam para pessoas ou outros animais domésticos? É possível que eles transmitam doenças? E, finalmente, se as galinhas começam a comer os próprios ovos, o que fazer para evitar? Antonio Alexandre P. Ferreira São Bento do Sapucai (SP) Um galo para cada dez galinhas é a quantidade máxima permitida, diz a criadora de aves e membro da Associação Brasileira dos Criadores de Aves de Raças Puras, Maria Virgínia Franco da Silva. Se houver quantidade maior do que esta, o galo acasala com a galinha, mas não consegue fertilizar os ovos, diz ela. "Numa criação de aves de raça pura o ideal são três fêmeas para cada macho; numa criação de galinhas caipiras ou caipiras melhoradas, o ideal é um mínimo de cinco fêmeas para um macho, com o máximo de dez fêmeas para cada macho." O método para fazer com que a galinha saia do choco, já que não há ovos para chocar, é mantê-la afastada do ninho que ela escolheu, criando uma barreira física que impeça o acesso da ave ao ninho. "Senão, ela ficará no ninho, chocando nada - às vezes até colocam pedrinhas para chocar -, por 21 dias", diz. Afastando-a do ninho, em cerca de 15 a 20 dias a galinha sairá naturalmente do choco. Quanto a provocar o choco em uma galinha, Maria Virgínia diz que não é possível. Pode-se, porém, tentar acelerar o processo de choco, retirando, em primeiro lugar, a ração de postura da ave e passando a alimentá-la apenas com milho e água fresca. "Sem a ração de postura a galinha diminuirá a produção de ovos e passará a chocar os disponíveis", explica a criadora, acrescentando, porém, que isso é uma tendência e não uma técnica com 100% de acerto. Já o piolho de galinha não passa para seres humanos ou outros animais domésticos, como cachorros. "Piolho de ave é piolho exclusivo de ave." Há no mercado medicamentos próprios para combater o ácaro que devem, porém, ser receitados por um médico veterinário. Um método caseiro de controlar a população de piolhos de galinha, sobretudo no período de choco, é colocar erva-de-santa-maria nos ninhos. "Mas o ideal é o uso do medicamento", diz. O controle dos piolhos de galinha é importante porque, ao sugar o sangue das aves, deixam-nas anêmicas, podendo, inclusive, levá-las à morte por anemia. Já para evitar que as galinhas comam os próprios ovos deve-se melhorar a alimentação do plantel. "Comer os ovos é sintoma principalmente de falta de cálcio", diz a criadora. Para complementar este cálcio, pode-se recolher as cascas dos ovos, secá-las naturalmente à sombra (nunca usando o sol ou o forno) e depois batê-las no liquidificador, transformando-as em uma farinha que deve ser dada às aves. Pode-se também comprar, segundo Maria Virgínia, suplementação de cálcio e vitaminas para as aves. Outra forma de melhorar o manejo alimentar do plantel é dar restos de hortaliças, legumes e frutas in natura para as aves (nunca restos de cozinha, já cozidos ou temperados e nunca alface, que provoca diarréia). A criadora se dispõe a dar mais informações no telefone (0--11) 5667-3495.