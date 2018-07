ESPAÇO EM FESTA No dia 6 de outubro os cinemas do Espaço Unibanco na Rua Augusta completam 20 anos. Para o aniversário, além de uma reforma e de um novo nome (Espaço Itaú - Augusta), o cinema ganha a Mostra Espaço Ano 20, com 24 filmes nacionais que fizeram história nas últimas duas décadas, como o indicado a quatro Oscar 'Cidade de Deus' (2001, foto). Pág. 45