Espaço para nova alta é limitado Mesmo com o cenário amplamente favorável para o real, a maioria dos analistas de mercado não vê grande espaço para uma nova rodada de valorização. A avaliação é de que os investidores já anteciparam - ou precificaram, no jargão do mundo financeiro - grande parte do provável fluxo positivo de moeda americana para o Brasil nos próximos meses e anos.