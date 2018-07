Espanha assombra eleição portuguesa

A eleição parlamentar de hoje em Portugal não definirá apenas a nova correlação de forças entre socialistas e social-democratas, ela será também definitiva para a afirmação da própria identidade portuguesa em relação à vizinha Espanha e ao restante da Europa.

O líder nas pesquisas, o atual premiê socialista, José Sócrates, de 52 anos, defende a integração cada vez maior entre Portugal e o restante do continente, especialmente com os espanhóis. Uma de suas principais bandeiras de campanha é estender até o território português a circulação de um moderno sistema ferroviário conhecido como Alta Velocidade Espanhola (AVE), que cobriria a distância entre Madri e Porto, no litoral norte de Portugal, em menos de 3 horas. Para que os portugueses possam viajar a mais de 300 km/h nestes modernos vagões, o governo teria de desembolsar mais de 9 bilhões em obras de infraestrutura - um investimento gigantesco para a economia mais pobre da Europa Ocidental.

Mas o projeto ameaça emperrar, caso a vencedora nas urnas, seja a principal rival de Sócrates, a social-democrata Manuela Ferreira Leite, de 68 anos. Conhecida como a dama de ferro portuguesa por sua sisudez e austeridade, ela acusa o governo de querer transformar Portugal "numa província espanhola". Para Manuela, as obras do AVE provocariam um "endividamento insuportável" e reforçariam a percepção cada vez mais comum na Europa de que Portugal só avança a reboque do desenvolvimento da Espanha - um complexo difícil de ser superado por um país que, no passado, colonizou terras na América, na Ásia e na África.

A Espanha é hoje o primeiro destino das exportações portuguesas e supera com folga a soma dos dois segundos colocados, Alemanha e França.

"Muitos portugueses têm um forte desejo de integração com a Europa, mas, ao mesmo tempo, rechaçam a ideia de aumentar a integração com seu vizinho imediato, a Espanha", disse ao Estado Marina Costa Lobo, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. "Alguns políticos se aproveitam disso e constroem um discurso populista sobre a relação entre Portugal e Espanha, mas sabem que esta integração é boa para ambos os países."

PESQUISAS

O Partido Socialista, de Sócrates, reúne 38% de intenções de voto. O Partido Social-Democrata, de Manuela, vem logo em seguida, com 30%.

Para prevenir-se das dificuldades de uma maioria apertada no Parlamento, os socialistas estudam propor aliança ao terceiro colocado nas pesquisas, o Bloco de Esquerda (11% das intenções de voto), formado por partidos comunistas menores, de correntes marxistas e trotskistas, ou à Coligação Democrática Unitária (CDU), composta pelo Partido Verde e o tradicional Partido Comunista Português.

O desejo de aproximação foi manifestado há uma semana pelo histórico líder socialista Mario Soares, que foi presidente português por dois mandatos (1986-1991 e 1991-1996) e premiê em três gestões, entre 1976 e 1985. "Não me repugna em nada" a possibilidade de uma aliança, disse Soares.

Mas o namoro entre socialistas e comunistas pode naufragar. Ao saber do gesto de aproximação de Soares, o líder da CDU, o comunista Jerónimo de Souza, avisou que só aceita repartir o governo se for para implementar "mudanças profundas" e formar um "autêntico governo de esquerda". Mas isso só aconteceria caso Sócrates desse uma guinada radical no rumo que tem dado ao seu governo desde que assumiu, há quatro anos.

Sócrates é considerado um socialista pouco ortodoxo que, em 2005, reuniu votos tanto do empresariado de direita quanto de marxistas para dar a maior vitória que os socialistas já tiveram em Portugal nos últimos 30 anos. Ele se apresenta como representante da nova geração de socialistas portugueses, mais dinâmica e pragmática que a geração de Soares, defende a integração com a União Europeia e vê na Espanha o principal parceiro para o crescimento econômico de Portugal.

A plataforma de Sócrates contrasta com as propostas mais radicais da extrema esquerda portuguesa. Até poucos meses atrás, líderes da CDU prometiam tirar Portugal da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e da União Europeia, além de nacionalizar a economia e expulsar as tropas americanas atualmente estacionadas no Arquipélago dos Açores, ex-colônia portuguesa no Atlântico Norte.