Espanha aumenta imposto para diminuir déficit orçamentário

Com esse objetivo, o governo decidiu aumentar seu imposto sobre valor agregado em dois pontos percentuais--para 18 por cento--, e cortar o déficit orçamentário um pouco a mais do que o previsto no começo deste ano.

Anunciando o orçamento para 2010, que agora precisa ser aprovado pelo Parlamento, a ministra Elena Salgado afirmou que o governo quer cortar o déficit central a 5,4 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) no próximo ano.

Incluindo o sistema de seguridade social e governos locais, o déficit total do setor estatal deve ser de 8,1 por cento do

PIB.

A previsão inicial era de 8,4 por cento, o que levantou dúvidas sobre a vontade do governo de tomar medidas para levar a taxa para o teto de 3 por cento estabelecido pelo Pacto de Estabilidade da Europa.

O governo também aumentará a taxa de ganhos de capital em lucros de mais de 6.000 euros (8.810 mil dólares) de 18 para 21 por cento, disse Salgado, acrescentando que esses aumentos nos impostos devem gerar um incremento de 10 bilhões de euros, ou 1 por cento, no PIB.

"Aqueles que têm mais devem dar a maior contribuição", afirmou ela em coletiva de imprensa.

Especialistas esperam que o déficit orçamentário de 2009 chegue a 10 por cento do PIB, em partes devido a um grande programa de gastos governamentais em um período no qual Madri espera que a economia contraia 3,6 por cento neste ano.

O orçamento de 2010 também eliminará um abatimento de impostos de 400 euros e cortará gastos em 3,9 por cento em relação a 2009, disse Salgado.

O governo socialista agora espera difíceis negociações para persuadir o Parlamento a aprovar o orçamento. Com seis cadeiras abaixo da maioria no Congresso, os governistas precisarão se aproximar de pequenos partidos esquerdistas e nacionalistas bascos, devido à oposição do Partido Popular - que é conservador - ao aumento de impostos.