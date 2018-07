Espanha busca 'suavizar' exigências de imigração

"Vamos facilitar o tanto quanto for possível", afirmou o vice-ministro para Cooperação Internacional e Ibero-América, Jesús Gracia, que foi recebido nesta quinta-feira pelo número 2 do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Ruy Nogueira, para tratar do assunto. "É um problema, como tantos outros, que herdamos do governo anterior, mas estamos trabalhando com o governo brasileiro para que as regras sejam mais claras".

Segundo Gracia, a Polícia Federal barrou um pequeno grupo de espanhóis, "que dá para contar nos dedos de uma mão" desde o dia 2 de abril, quando entrou em vigor a exigência para que espanhóis apresentassem uma carta convite, dinheiro para se manter no Brasil durante a estadia o bilhete de volta.

Uma forma de tornar mais ágil a liberação de brasileiros barrados na Espanha, segundo Gracia, seria permitir uma atuação formal do consulado em alguns casos. Em um exemplo hipotético, seria permitir que alguém da equipe consular em Madri possa apresentar um documento adicional quando algum brasileiro for barrado na imigração. O ministro disse acreditar que têm a entrada vetada na Espanha "são casos muito pequenos, mas muito sensíveis" por causa da exposição na mídia.