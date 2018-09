Espanha concentrada

No grito do toureiro, no compasso da castanhola. Nas festanças e procissões religiosas, no clima quente, no sangue quente. À mesa, enfim, a Andaluzia é pura essência. É onde a Espanha é mais Espanha. De Sevilha, Granada e Córdoba, o trio mais essencial da região, às praias da Costa del Sol, tudo segue um ritmo especial. Há muito o que ver e fazer - antes ou depois da siesta, claro.

A Andaluzia tem um riquíssimo patrimônio histórico, cultural e natural. Espere ver milhares de vielas de pedra e vilarejos brancos. Ruas tomadas por laranjeiras e construções árabes monumentais - ou o que dizer da Alhambra de Granada ou da Mesquita de Córdoba? Fácil explicar: foi nessa região à beira do Mediterrâneo, ponte para a África, que os mouros permaneceram por séculos e, ainda bem, deixaram sua marca.

Ao assistir a uma tourada ou a um show de flamenco, ao provar a mais deliciosa tapa e ao sentir o calor humano nas ruas, você terá certeza de estar na mais autêntica Espanha. Se for durante a Páscoa ou a Feira de Abril, os eventos mais esperados do ano, tanto melhor. Só não fique menos de uma semana por lá, ou vai se arrepender.

Sevilha é o ícone da região, a capital cultural e econômica e disparada uma das cidades mais lindas de todo o país. Merece a maior parte do seu roteiro e vai ganhá-lo à primeira vista.

É só bater o olho na Giralda e na construção gótica de sua catedral para se convencer (entrada a € 8). A torre de quase 100 metros de altura foi construída no século 12 como minarete de uma mesquita. Hoje, é um símbolo que guia os turistas por Sevilha. Do alto de seus 97,5 metros, a melhor panorâmica da cidade, em 360 graus: o Rio Guadalquivir, a Plaza de Toros, os telhados ocre...

Dali é fácil chegar aos portões do Real Alcázar, o complexo de palácios erguido pelo primeiro califa andaluz, Abd al-Rahman III ( € 7,50). O conjunto foi crescendo ao longo da dinastia com a ajuda de artesãos muçulmanos, que construíram jardins, pátios com fontes e salões no estilo mudéjar.

O palácio Pedro I é o principal - foi feito em 1364 para ser a residência real. Ali o olhar se perde diante de tantos detalhes, tanto brilho. Repare nos azulejos e nas tapeçarias. Na madeira dourada e entrelaçada que enfeita arcos, janelas e portais.

Você também vai cair de amores pelas ruas e praças floridas, pelos becos e pelas pastelerías de Santa Cruz, antigo reduto dos judeus. Passar horas a fio perdido nesse novelo, entre lojas, pátios mouros e restaurantes, é o melhor programa. Na Calle Mateos Gago, sente-se no Bar Giralda, que tem as tapas mais originais que você já comeu.

Caminhar entre os jardins à beira do Rio Guadalquivir, dar de cara com a Torre del Oro e descansar à sombra da Plaza de España é para se encantar de vez. Depois, vá à Plaza de Toros do século 18, a segunda mais antiga da Espanha em funcionamento - a época das touradas começa mês que vem. Ou pelo menos faça uma visita guiada (são 30 minutos por € 6,50), que passa pelo museu e pela arena, onde é impossível não ouvir o grito do toureiro.

À noite, sentado em um íntimo pátio andaluz, deixe-se levar pelo ritmo do flamenco. De arrepiar a alma, na batida do violão, no compasso da castanhola.

NO RITMO

Flamenco

O movimento das cordas, dos dedos ágeis, o som que hipnotiza. Uma voz rouca e grave, puxa e envolve. O movimento no vestido rodado, no contorno das mãos, no vaivém da cintura. Expressão dura e triste. A flor no cabelo, o sapatear forte. Estalar dos dedos, da língua, da respiração ofegante.

Sentimentos, muitos. Vira o rosto, joga a cabeça, vem, cintura, vai, dedos, mãos, sapateia, sapateia. Olhar fixo, respira, no ritmo das cordas, no compasso das batidas, na marcação dos tacones, dos pés, da voz rouca.

O movimento da sedução, no rosto, nos pés, nas mãos. Olhar fixo e apaixonado, leve sorriso, galanteador. Pisa forte, revira joelhos, no estalo dos dedos, da língua, das cordas. Respira, sua, tira o paletó, dobra a camisa. Mira, sapateia, bate perna. Bate palma, palma na perna, palma no ombro, palma na mão. Vira, grita, seduz. Com o estalo dos dedos, da língua, da palma, do violão. Olé!

Para ir

O show de flamenco na Casa de La Memoria é um clássico. O ingresso sai por 15.

Saiba mais

Passagem: o trecho SP-Sevilha-SP custa desde R$ 1.436 na Iberia e R$ 1.528 na British. Ambos com uma escala

Melhor época: com inverno ameno e verão quentíssimo, é bom evitar o destino em junho e julho, quando as temperaturas ultrapassam facilmente os 40 graus

O que levar

Câmera

Para registrar cada detalhe da viagem à região mais autêntica da Espanha

Quilos a menos

Uma vez por lá, pecado é não deixar a gula falar mais alto. Dê férias ao regime e nem pense em rejeitar a décima fatia de um saboroso jámon

Guia

Vale a pena ter em mãos mapas e guias que expliquem em detalhes a história de cada lugar e de seus monumentos patrimônios da humanidade

Tudo típico

Vai ser inevitável se encantar com as lojinhas de suvenir da Andaluzia. Lá estão leques (no verão, acredite, você vai precisar), bonecas dançarinas, pôsteres de toureiros, chaveiros em forma de alhambra ou giralda, cartões-postais e uma infinidade de lembrancinhas típicas

Flamenco

Sapatos e roupas em lojas especializadas

Azeite de oliva

Porque você não vai ter coragem de sair de lá sem um único pote de azeite

