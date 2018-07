Espanha diz que custos de empréstimo ainda são muito altos

"O que é um nível adequado? Acreditamos que, com o esforço que a Espanha está fazendo em termos de compromisso com o ajuste fiscal e o compromisso de reformas econômicas, o prêmio de risco deveria ficar abaixo (dos níveis atuais)", disse Guindos em uma coletiva de imprensa após uma reunião informal de ministros de finanças da União Europeia em Nicósia, no Chipre.

O prêmio que os investidores exigem para ter papéis da dívida espanhola em vez de papel de referência alemã caiu drasticamente, especialmente nos vencimentos de curto prazo, após o Banco Central Europeu anunciar no início deste mês um plano para comprar títulos de países em dificuldades.

(Por Julian Toyer)