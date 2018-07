Espanha espera que Fàbregas possa enfrentar Itália na Euro 2012

"Na sexta-feira o submeteram a exames, e os médicos viram que está bastante bem", disse Del Bosque durante uma coletiva de imprensa em Sevilha no sábado, antes do último amistoso que a Espanha joga contra a China neste domingo.

"Posteriormente ele será incorpordo ao grupo e, possivelmente, estará em condições para o dia 10", acrescentou.

Fàbregas, que descansará no jogo com a China por precaução, sofreu um estiramento no bíceps femoral do músculo direito durante a final da Copa do Rei, em que sua equipe venceu o Atlético de Bilbao por 3 x 0 no mês passado, antes de ser incluído na lista dos 23 homens que defenderão o título continental no torneio co-sediado por Polônia e Ucrânia.