O primeiro-ministro espanhol, José Luis Rodríguez Zapatero, inaugurou ontem o síncrotron Alba, o primeiro acelerador de partículas do país. Trata-se de um grande anel no qual circulam elétrons em velocidade praticamente igual à da luz, o que possibilita gerar uma luz intensa, que permite observar fenômenos em níveis molecular e atômico com uma precisão excepcional.