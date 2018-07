Espanha libera arquivo de fotos da Guerra Civil

O governo da Espanha resolveu tornar público um precioso arquivo de fotos para tentar elucidar detalhes de um dos episódios mais traumáticos da história do país: a Guerra Civil Espanhola (1936-1939). Durante décadas, esse material, chamado de 'Arquivo Vermelho', confiscado pelos franquistas - que venceram a guerra, iniciada com um levante militar contra o governo republicano - permaneceu guardado. São 3.051 fotos, a maioria tiradas em 1936, nos bombardeios sobre Madri. Muitas são de autoria desconhecida e as informações sobre elas se perderam com o tempo. O Ministério de Cultura resgatou o material, que publica no site do governo, não só para mostrar um acervo inédito, mas também para procurar esclarecer detalhes. Ao lado de cada imagem (divididas em 29 categorias) aparece a opção "proporcionar informação", que pode ser postada diretamente no site. O objetivo é que os sobreviventes da guerra ou descendentes de testemunhas ajudem a reescrever a história com dados que desapareceram dos arquivos públicos. As fotos foram feitas a pedido da Junta Delegada da Defesa de Madri. Faziam parte do material de propaganda do então governo republicano, e mostra ataques das tropas do general Francisco Franco e a resistência das milícias populares, formadas por socialistas, comunistas e anarquistas. Com a vitória franquista e a conquista de Madri, o arquivo foi confiscado e ficou guardado até 1975, ano em que o ditador morreu. O atual governo socialista do primeiro-ministro José Luis Rodriguez Zapatero se comprometeu a resgatar as recordações dos vencidos (o avô dele foi fuzilado na guerra lutando pelo lado republicano) através da lei da memória histórica. O arquivo pode ser consultado através do site do Ministério da Cultura da Espanha. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.