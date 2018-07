Espanha libera venda da pílula do dia seguinte O Ministério da Saúde da Espanha informou que a pílula do dia seguinte está sendo vendida sem necessidade de receita nas farmácias do país. "Era importante facilitar o acesso de todas as mulheres ao medicamento, independentemente de onde vivam, porque é fundamental tomá-la durante as primeiras 72 horas após uma relação sexual", declarou ontem a ministra Trinidad Jiménez. A medida visa a evitar abortos e gestações não desejadas.