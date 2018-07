Espanha perde a pianista Alicia de Larrocha Considerada uma das melhores pianistas espanholas da história, Alicia de Larrocha morreu na sexta-feira, em Barcelona, aos 86 anos. A causa não foi informada mas, segundo o produtor Gregor Benko, ela estava doente fazia dois anos, quando fraturou a bacia. Com apenas 1,52 m de altura e mãos inusualmente pequenas para uma virtuose, Alicia destacou-se graças à riqueza do som que extraía no piano das obras de Mozart, Beethoven, Schuman e Rachmaninov. "É preciso sempre estar atento ao ritmo adequado", dizia ela, homenageada com um minuto de silêncio no sábado pela Orquestra Sinfônica de Barcelona.