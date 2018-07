Espanha prende 121 pessoas em operação contra pedofilia A polícia espanhola prendeu 121 pessoas em sua maior operação contra pornografia infantil, informou o Ministério do Interior do país na quarta-feira. Também foram apreendidos equipamentos com milhões de imagens, incluindo de familiares dos suspeitos. Trabalhando em conjunto com a polícia brasileira, 800 policiais espanhóis vasculharam 210 casas no país, para desbaratar uma rede de troca de arquivos --alguns deles tinham imagens explícitas, disse o Ministério em um comunicado à imprensa. Entre os presos, há pilotos e motoristas de taxi e suas idades variam --há de aposentados a menores. Em dois dos casos, as crianças abusadas eram parentes dos suspeitos, segundo o Ministério. (Por Cristina Fuentes-Cantillana)