Espanha propõe aumento em aluguel de linhas da Telefónica

A Comissão do Mercado de Telecomunicações deu 20 dias para as outras operadoras apresentarem qualquer objeção e destacou que a tarifa proposta é menor do que a cobrada no Reino Unido, França e Alemanha, onde chega a 10 euros.

O aluguel de linhas fixas a outras operadoras rendeu 210 milhões de euros em receita à Telefónica nos nove primeiros meses de 2012.

As receitas da companhia no mercado espanhol tem caído porque os assinantes, em dificuldades financeiras, abrem mão de seus celulares ou passam para operadoras mais baratas em serviços de linha fixa, aparelhos móveis e internet.

(Reportagem de Robert Herz)