Espanha se encanta com casamento de duquesa de 85 anos

Centenas de espectadores se reuniram fora do palácio, abanando-se com leques por conta do calor, para tentar ver de relance a duquesa cujas roupas coloridas e cabelos brancos são presença constante nas páginas de revistas de fofoca espanholas.

Maria del Rosario Cayetana Alfonsa Victoria Eugenia Francisca Fitz-James Stuart y Silva, que tem mais títulos que a Rainha Elizabeth 2a, usou um vestido cor de salmão com uma faixa em verde-musgo dos estilistas da Andaluzia Victorio & Lucchino.

A duquesa, viúva duas vezes e conhecida pelo seu amor pelo flamenco e por touradas, apareceu do lado de fora do palácio para cumprimentar o público depois da cerimônia. Ela jogou o buquê de flores para a multidão e dançou flamenco em frente a uma multidão de câmeras de televisão.

Os seis filhos da duquesa haviam se oposto publicamente ao casamento dela com Alfonso Diez, de 61 anos, com quem ela começou a sair em 2008, mas acabaram cedendo à ideia depois da decisão da matriarca de dividir a fortuna entre eles em julho.

Os planos do casamento também sofreram desaprovação da família real da Espanha, embora o rei Juan Carlos tenha, desde então, dado a sua benção ao casal, segundo entrevista recente da duquesa à agência de notícias espanhola EFE.

"Eu fiquei sozinha neste plano e todo mundo foi contra, até perceberem o alto calibre dele", disse a duquesa sobre seu amado.

A fortuna da duquesa inclui palácios antigos na Espanha, pinturas dos mestres espanhóis Velazquez e Goya, e amplos pedaços de terra. A fortuna dela é estimada entre 600 milhões e 3,5 bilhões de euros (4,6 bilhões de dólares).

Os preparativos para o casamento dominaram os jornais e canais de televisão da Espanha. A sacada com a melhor visão da entrada do palácio foi alugada para uma rede de televisão por 8.000 euros, relatou o jornal El Mundo.

A Duquesa de Alba, terceira mulher a deter o título por seu próprio direito, casou com seu primeiro marido em 1947. Eles foram casados por 25 anos até ele morrer de leucemia. Ela, então, casou-se com um ex-padre jesuíta em 1978, com quem foi casada por 23 anos até a morte dele.

"Sou católica romana praticante, por isso estou casando pela terceira vez, infelizmente meus dois maridos anteriores morreram", já disse uma vez.

Alfonso Diez deixará seu cargo publico após o casamento para morar em um palácio do século 16 em Sevilha, ao lado de sua esposa.