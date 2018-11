Espanhois garantem que fizeram maior presépio de chocolate do mundo

Uma associação de doceiros da cidade de Córdoba, no sul da Espanha, afirma ter criado o maior presépio de chocolate do mundo.

A estrutura possui 1,4 tonelada de puro chocolate, negro, ao leite e branco, dando forma a uma cidade completa com personagens bíblicos em um espaço de 62 metros quadrados.

Todas as peças são comestíveis. No presépio, há riachos de gelatina, caminhos de pedras de confetes coloridos, piso de lascas de chocolate e muros recheados de pedaços de biscoitos.

Os detalhes mais cuidadosos estão nos 980 personagens (180 de chocolate puro e 800 feitos de misturas), que reproduzem ofícios e hábitos da época do nascimento de Cristo.

As imagens da Sagrada Família em chocolate puro são acompanhadas por miniaturas de objetos ancestrais, como ferramentas e alimentos feitos de frutas cristalizadas e paus de canela.

A associação de doceiros que criou o presépio chama-se Galleros Artesanos, que trabalha com chocolate há mais de 90 anos.

Em 1999, o grupo começou a fabricar figuras de Natal comestíveis. O sucesso de vendas levou à criação de pequenos presépios até chegar ao maior do mundo, segundo suas estimativas.

Foram necessários quatro meses de trabalho e sete doceiros escultores trabalhando em cozinhas climatizadas para manter o chocolate sólido até terminar a cidade completa.

O presépio está exposto gratuitamente ao público até 5 de janeiro. A associação espera receber 25 mil visitantes.

Após o fechamento da mostra, para comemorar o Dia de Reis (6 de janeiro), a escultura será derretida e transformada em chocolate quente para ser oferecido às crianças da cidade.

Além do presépio, a associação expõe figuras de chocolate em tamanho natural do rei Juan Carlos, da rainha Sofia, do príncipe Felipe e de sua mulher, Letizia.

A imagem do rei tem quase 2 metros de altura e 300 quilos de chocolate. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.