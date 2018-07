Espanhóis são presos com 14 kg de cocaína em Fortaleza São Paulo, 11 - Dois espanhóis que tentavam embarcar no Aeroporto Internacional de Fortaleza, no Ceará, com destino à África, transportando cerca de sete quilos de cocaína cada um, foram presos nesta segunda-feira, 09. Segundo a Polícia Federal, a droga estava escondida em um fundo falso das malas dos estrangeiros. No interrogatório, os acusados confessaram que haviam sido contratados na Espanha para virem buscar uma "encomenda" no Brasil. Um dos presos entrou no país por Brasília e o outro por São Paulo, e ambos viajaram de ônibus daquelas cidades até Fortaleza. A dupla tentava seguir viagem com 14,7 quilos de cocaína para Dakar, no Senegal. Os acusados afirmaram não estarem viajando juntos, ou mesmo serem conhecidos um do outro, apesar de serem nascidos na mesma cidade espanhola, Sevilha. Um dos presos já havia cumprido pena por roubo em duas oportunidades. Eles serão indiciados por tráfico de drogas com agravante de tráfico internacional.