Espanhol é preso com cocaína no aeroporto de Campo Grande Um espanhol, que transportava dois quilos de cocaína, foi preso no Aeroporto Internacional de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na sexta-feira, dia 18. Segundo a Polícia Federal, o espanhol, de 44 anos, desempregado, desembarcou em Campo Grande, vindo de Corumbá. No forro da mala dele foram encontrados dois quilos de cocaína.