Espanhol é preso por tráfico de drogas no Paraná

O espanhol estava no voo com destino à Brasília, no Distrito Federal, quando policiais identificaram, durante a fiscalização de rotina das bagagens, três vidros de xampu com características suspeitas. Conforme informações da Polícia Federal, as embalagens foram submetidas a novos exames que, por sua vez, identificaram a substância como cocaína em forma diluída.

O espanhol, de 37 anos, foi levado para um Distrito Policial da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, e lá, informou à PF que havia sido contratado para transportar a droga até Madri, na Espanha. A PF constatou que nos pertences do detido, haviam bilhetes de passagens Foz do Iguaçu/São e Paulo/Madri. De acordo com a PF, o espanhol foi autuado por tráfico internacional de drogas. Ele encontra-se custodiado à disposição da Justiça Federal.