Espanhol é solto de cativeiro após 4 dias em SP Policiais militares libertaram na noite de ontem um espanhol que era mantido refém desde quinta-feira passada no interior de uma residência em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Após receberem uma denúncia anônima, os PMs deslocaram-se até o suposto cativeiro. A informação era de que parte da quadrilha ainda estava no interior da residência. No momento em que a primeira viatura se aproximou da casa, não havia mais nenhum suspeito por perto, mas a vítima foi encontrada. Deitado numa cama, o espanhol, aparentemente sem ferimentos, disse aos policiais que havia sido seqüestrado por três homens na manhã de quinta na Casa Verde Alta, zona norte da capital paulista. O espanhol afirmou que os desconhecidos estavam armados e que obrigaram-no a entrar num carro. Levado pelos policiais para o pronto-socorro do Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi, ele foi medicado e, depois de liberado, encaminhado à 2ª Delegacia da Divisão Anti-Seqüestro (DAS), na capital paulista.