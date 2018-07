Espanhol faz 1º transplante de 2 pernas

O cirurgião espanhol Pedro Cavadas, um dos mais proeminentes especialistas em transplantes de órgãos da atualidade, concluiu ontem, no Hospital La Fe, de Valência (Espanha), o primeiro transplante bilateral de pernas do mundo, segundo nota do centro médico. Dados a respeito do paciente não foram divulgados pelo hospital.

A intervenção, inédita e de alta complexidade, começou na noite de anteontem e terminou na manhã de ontem. Segundo o hospital, não há antecedentes nem experiências prévias de transplante de duas pernas.

Mais informações sobre a cirurgia devem ser divulgadas 48 horas depois do fim do procedimento. De acordo com Cavadas, isso é necessário para que sejam respeitados os direitos de sigilo da doadora e do paciente.

O Diário Oficial da Comunidade Valenciana publicou, no dia 4 de maio do ano passado, uma autorização concedida ao Hospital La Fe pela Secretaria de Saúde local para o transplante de membros inferiores, por um período de quatro anos.

Outras proezas. Em 18 de agosto de 2009, Cavadas já havia realizado o primeiro transplante do mundo de rosto que incluiu mandíbula e língua. O paciente era um homem de 43 anos, que recebeu alta cerca de um mês depois da intervenção.

O cirurgião espanhol é também o autor do primeiro transplante bilateral de antebraços e mãos em uma mulher colombiana, Alba Lucía, que foi operada em novembro de 2006 e recebeu alta um ano e meio depois.

Além disso, em novembro de 2008, o mesmo médico conseguiu reimplantar a perna direita em um jovem de 20 anos que havia sido amputada em um acidente de trabalho. / EFE