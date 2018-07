Espanhol procurado pela Interpol é preso em SP

O preso havia sido condenado a oito anos de prisão pela Justiça espanhola por tráfico de drogas e constava na lista de procurados internacionais da Interpol.

No ano de 1993, J.A.J. foi preso pela polícia espanhola com dinheiro proveniente do tráfico e posse de cocaína. Quando a Justiça espanhola lhe concedeu liberdade provisória, com a obrigação de se apresentar periodicamente perante o juiz, o estrangeiro fugiu. O procurado vivia no Brasil há cerca de 13 anos.