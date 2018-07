Espanhol que enfrentou Google se diz contente com avanços pela privacidade Mario Costeja, o advogado e calígrafo do noroeste da Espanha, de 58 anos, que enfrentou o Google na Justiça para ter informações pessoais obsoletas removidas das buscas na internet, disse nesta sexta-feira estar contente com os novos passos da companhia para proteger a privacidade das pessoas.