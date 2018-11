Espanhol Sastre vence a Volta da França Carlos Sastre, da equipe CSC, tornou-se oterceiro espanhol consecutivo a vencer a Volta da França apósterminar com tranquilidade a última etapa no domingo. A vitória de Sastre veio após os triunfos de Oscar Pereiroem 2006 e Albert Contador no ano passado. A equipe de Contador,Astana, não foi convidada a participar neste ano por causa deseu histórico de doping. O australiano Cadel Evans terminou em segundo, 58 segundosatrás de Sastre, que assegurou a sua vitória efetivamente nosábado após resistir aos ataques de Evans. O austríaco BernhardKohl ficou na terceira posição, chegando após 1 minuto e 13segundos. "Foi um sonho que se realizou, eu estava esperando há muitotempo por isso", disse Sastre. Perto do final da última etapa o pelotão se separou eSastre ficou no grupo que perdeu sete segundos em relação aEvan e Kohl, mas o espanhol tinha bastante tempo de vantagem. Sastre, de 33 anos, vestiu a camisa amarela de líder daprova após vencer a última etapa nos Alpes na quarta-feira, al'Alpe d'Huez, uma das famosas subidas do Tour. O espanhol Oscar Freire levou a camisa verde de melhorvelocista e Kohl levou a camisa de bolinhas de melhordesempenho em subidas. A 95a edição da corrida ficou marcada por diversos casos dedoping. Os espanhóis Manuel Beltran e Moises Duenas Nevado,assim como o italiano Riccardo Ricco, deram positivo para EPO.Neste domingo, o orgão antidoping da França ainda anunciou queo cazaque Dimitri Fofonov, 19o colocado, foi pego no exame.