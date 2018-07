Espanhol tem alta após transplante de rosto

MADRI

A nona pessoa ? a segunda na Espanha ? a ser submetida a um transplante de face fez uma aparição pública ao receber alta hospitalar ontem, três meses após a cirurgia. O homem agradeceu a família do doador e se disse alegre pelo resultado da operação.

O paciente, apresentado apenas como Rafael, sofria de neurofibromatose tipo 1, uma doença genética que deformou o seu rosto com vários tumores benignos. O transplante dos dois terços inferiores de uma face ocorreu no dia 26 de janeiro, no Hospital Virgen del Rocío, em Sevilha, no sul do país.

Falando com dificuldade, Rafael contou que sentiu "alegria" ao se olhar num espelho pela primeira vez após a intervenção. O médico que liderou a cirurgia plástica, Tomás Gómez, afirmou que Rafael é uma pessoa "com valor extraordinário". A operação durou mais de 24 horas e envolveu 24 profissionais.

No mês passado, outro hospital espanhol, de Barcelona, anunciou ter feito o que seria o primeiro transplante total de rosto do mundo. /