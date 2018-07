Espanhola de 52 anos diz ser filha ilegítima de Dalí

Uma mulher de 52 anos que afirma ser a filha ilegítima do famoso artista espanhol Salvador Dalí iniciou uma batalha judicial para comprovar a paternidade. Pilar A. alega que sua mãe, que foi empregada da casa do artista em Cadaqués, na região espanhola da Catalunha, teve um caso com Dalí e que ela seria fruto dessa relação. A tentativa de provar a paternidade começou em dezembro de 2007, quando ela entrou em contato com Robert Descharnes, biógrafo oficial e atual responsável pelo legado do artista. Na ocasião, Descharnes forneceu uma amostra do cabelo de Dalí, retirada de objetos pessoais do artista, para que ela pudesse fazer um exame de DNA. Nicolas Descharnes, filho de Robert, disse à BBC Brasil que o médico responsável pelo exame, Michael Rieders, do laboratório NMS Lab, ligou para sua família algumas semanas depois do teste e afirmou que não havia relação entre o DNA de Pilar e de Dalí. "Algumas semanas depois, Pilar me ligou e contei as novidades", disse Descharnes à BBC Brasil. Exumação Apesar disso, a espanhola prestou várias declarações à mídia espanhola afirmando que ainda não obteve os resultados oficiais do exame e que recorreu à Justiça para receber esse documento. Em entrevista ao jornal britânico Daily Telegraph, o advogado da espanhola afirmou que Pilar usará todos os recursos para provar a suposta paternidade. Fotos publicadas na imprensa espanhola mostram certa semelhança entre Pilar e o pintor surrealista. Mas, segundo Descharnes, não é possível afirmar que Pilar seja realmente parecida com o artista espanhol. "Isso é muito subjetivo, alguns podem dizer que ela é [parecida] e outros não. Mas não é evidente", disse. Nicolas Descharnes confirmou ainda que a possibilidade de o advogado contratado por Pilar para lidar o caso pedir a exumação do corpo de Salvador Dalí para retirada de DNA necessário para os exames. "Se é vontade dela ter um segundo resultado para se certificar, ninguém deve se opor ao pedido", afirmou Descharnes à BBC Brasil. Dalí foi casado com Gala por 48 anos, até a morte da esposa, em 1982. O casal não teve filhos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.