ESPECIAL-Corrida pelo ouro na Amazônia ganha força na crise

Ele é um dos quase mil garimpeiro que fazem uma viagem de barco de cinco dias a um remoto ponto da floresta para procurar ouro -- que se tornou mais valioso do que nunca neste momento, com os investidores internacionais buscando o metal como um porto seguro em meio à crise financeira.

"Com rumores de uma nova descoberta e o alto preço do ouro, eu vim direto para cá", disse Ferreira, de 34 anos, vestindo um agasalho manchado e descansando em uma picareta, após sair de um buraco na mina de Bom Jesus, no vale do rio Tapajós, no Pará.

A crise global reascendeu essa e outras perigosas minas no Brasil, com centenas de milhares de trabalhadores exercendo suas funções em condições precárias, danificando a sua própria saúde e o meio ambiente.

No vale do Tapajós, o número de mineiros cresceu 40 por cento, para 30 mil, desde outubro, coincidindo com um grande aumento do preço do ouro para quase 1.000 dólares a onça (28,350 gramas) no começo deste ano, antes de ceder um pouco para 890 dólares.

"Está abastecendo o nosso comércio. Não sei o que faríamos sem a mineração", afirmou Seme Sefrian Júnior, uma autoridade local de Itaituba, perto do garimpo de Bom Jesus, a 450 quilômetros de Manaus (AM).

A queda dos preços de outras commodities que o Brasil comercializa ajudou a levar muitos trabalhadores para Bom Jesus. Antônio Souza Oliveira deixou suas 70 cabeças de gado para procurar ouro.

"Gado não rende mais. Isto aqui é o que paga a escola das minhas crianças", disse Oliveira, de 47 anos, apontando para um pedaço resplandecente de rocha.

O preço da carne de boi caiu 18 por cento em relação a um ano atrás.

FERIDA ABERTA

Com uma maior incursão nos mercados globais nos últimos anos, o governo brasileiro tem estado sobre crescente observação internacional pelo impacto social e ambiental de seus principais produtos exportados. Minas perigosas são o tipo de publicidade negativa que as autoridades não querem.

"É uma das feridas da Amazônia", afirmou Roberto Mangabeira Unger, ministro de Assuntos Estratégicos do governo e responsável pelo plano de desenvolvimento sustentável da região. "É como escravidão, mas não tentaremos escondê-la."

Pelo alto, Bom Jesus é um mosaico na cobertura verde da floresta, salpicado com forros de plástico azul, amarelo e preto cobrindo os dormitórios temporários com redes para dormir.

Uma simples mercearia de um dos lados em uma acidentada pista de aterrizagem que divide o acampamento oferece ovos, laranjas e linguiça defumada. Há cinco bares e dois cabarés. Além de algumas prostitutas, há poucas mulheres no acampamento, e a maioria cozinha.

Com sorte, mineiros podem lucrar 5.000 reais por mês, mais de dez vezes os 465 reais que um pedreiro fatura. Um revendedor local compra o ouro e negociantes em São Paulo os repassam para o mercado mundial.

Mas muitos mineiros apostam e perdem as suas pequenas fortunas.

"Trabalhamos durante o dia para gastarmos nosso dinheiro à noite", afirmou Guto Alves da Souza, cuja risada revela uma boca praticamente desdentada e emite um fedor de cigarro e cachaça. Após 30 anos procurando ouro, o mineiro de 46 anos não tem reserva alguma.

Cerca de um terço dos mineiros têm malária, que é mortal se não for tratada.

Júnior Alves de Góes, de 43 anos, contorce-se e geme em sua rede devido a uma alta febre decorrente da doença. Se sobreviver, terá uma dívida de 1.000 reais por alimentação e transporte. "É uma aposta. Você pode ganhar muito ou terminar como eu", disse.

Imagens de condições escravistas de trabalho, com mineiros famintos e encharcados de lama carregando sacos de terra em seus ombros na Serra Pelada, ficaram famosas através do fotógrafo Sebastião Salgado.

Em Bom Jesus, mineiros arrastam baldes de rochas e terra pelas mãos em estreitos túneis que correm o risco de desabar. Equipes de cerca de quarto trabalhadores ficam com apenas 35 por cento do rendimento, com seus chefes, que pagam por equipamento e transportes, abocanhando 45 por cento.

Um fazendeiro local que se diz dono do garimpo, apesar de a terra ser da União, cobra 20 porcento da produção sob ameaça de um revólver.

O governo diz que há 200.000 mineiros do tipo no Brasil, mas especialistas afirmam que esse número pode ser o dobro, a maioria ilegais. Autoridades tentam ingressá-los em cooperativas e cumprir com leis ambientais.

Mas, em Bom Jesus, a visita ocasional de uma autoridade não impressiona os 1.000 trabalhadores. Apesar dos alertas, eles seguem trabalhando com produtos altamente tóxicos como o mercúrio para misturar com minério de ferro. O produto disso vai para o rio.

"É uma prisão na selva", disse o deputado pelo Pará José Geraldo Torres (PT).