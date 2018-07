Especial ensina 15 receitas de drinques com cachaça Em vez de mojito, bujito. Nada de negroni, neguin. Whisky sour? Não, azedinho. Versões de coquetéis clássicos feitas com cachaça se juntam a drinques bem brasileiros - como o cabajá, com redução de polpa de cajá - no Especial Drinques com Cachaça, lançado hoje no site do Paladar (www.estadao.com.br/paladar).