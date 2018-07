Especial na TV mostra o 11/9 pelo olhar das crianças

Milhões de outras crianças nos Estados Unidos nem haviam nascido em 2001, ou eram novas demais para se lembrarem -- e compreenderem -- os fatos do 11 de Setembro.

Agora, quando os atentados em Nova York e Washington estão prestes a completar dez anos, as crianças estão finalmente sendo ouvidas, e fazendo perguntas angustiantes.

"É uma história que nem sempre é ouvida -- o 11/9 pela perspectiva infantil. Isso tende a ser ignorado", disse Janice Sutherland, produtora de "Children of 9/11" (Crianças do 11/9), que vai ao ar pela NBC no dia 5.

Dezenas de outros documentários, entrevistas e retrospectivas dos atentados nas TVs norte-americanas marcarão o décimo aniversário dos ataques.

"Children of 9/11" acompanha um ano na vida de 11 crianças que perderam o pai e/ou a mãe nos atentados da Al Qaeda em Nova York, Washington e no voo 93, que caiu nesse dia na Pensilvânia depois de ser capturado por militantes.

Em outro programa, no canal infanto-juvenil Nickelodeon, a premiada jornalista Linda Ellerbee narra os atentados para um público de 6 a 14 anos, uma faixa etária que só conhece esses fatos por ouvir falar. Esse especial, intitulado "What Happened?: The Story of Sept. 11 2001" (O que Aconteceu?: a História do 11 de Setembro de 2001) vai ao na quinta-feira.

Muitos adultos ainda acham doloroso reviver aquele dia e ver as imagens do ataque ao World Trade Center. Mas Ellerbee, de 66 anos, disse que "o barulho em torno do aniversário do 11/9 vai ser alto demais para que a garotada ignore -- e ela receberá muita desinformação."

"Acredito que precisávamos montar um programa explicando em termos simples e claros o que aconteceu naquele dia, o que aconteceu em seguida, e como as pessoas se sentiram com o que aconteceu", disse Ellerbee. "A ignorância não é uma felicidade; a ignorância é perigosa."

Num terceiro programa, a ABC News mostrará o que aconteceu com as crianças da Flórida que estavam sendo visitadas pelo então presidente George W. Bush no momento dos atentados.

Segundo uma pesquisa feita pelo Harrison Group e pela Harvest Research para o Nickelodeon, 92 por cento das crianças de 8 a 11 anos estão cientes da importância do 11/9. Mas suas informações, às vezes, são muito erradas.

"Ouvi dizer que, no 11/9, 500 aviões desapareceram no ar", disse uma menina ao programa Nick News. Outros achavam que os autores do atentado eram hindus ou japoneses.

Essa edição do programa, que vai ao ar na quinta-feira, não mostra as imagens dos aviões colidindo contra o World Trade Center, mas aconselha as crianças a assistirem-nas com um adulto. Materiais educativos ficarão disponíveis na Internet, numa parceria com a Associação Psicológica Americana.