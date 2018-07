ESPECIAL-Serra busca atrair apoios e mudar fama de belicoso Decidido a disputar a sucessão presidencial de 2010, o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), vem realizando manobras precisas em busca de apoio e visibilidade, procurando afastar a fama de político agressivo. Na mira, tanto as aproximações com rivais como Geraldo Alckmin e Orestes Quércia, quanto a atração do empresariado e mesmo de sindicalistas. Mas ainda terá de enfrentar desafios. O principal vem de dentro, com a disposição, até agora inabalável, do governador de Minas Gerais, Aécio Neves, de também concorrer à Presidência. Mesmo que o PSDB paulista possa estar com Serra, a rivalidade com Aécio é consistente e pode levar o partido a realizar prévias internas, colocando a céu aberto um racha que não se sabe as consequências. "As prévias aumentam as chances de Aécio, que pode atrair o voto das bases do partido, apesar da vantagem de Serra junto (à cúpula) do partido", disse à Reuters Cláudio Gonçalves Couto, cientista político da PUC-SP e da FGV-SP. Na faixa de 40 por cento de intenção de voto para presidente em pesquisas recentes, Serra, economista de 66 anos, perdeu pontos para a ministra Dilma Rousseff (Casa Civil), candidata do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas ainda tem 30 pontos acima dela, segundo o instituto Sensus. Na faixa de 20 por cento, Aécio tem cerca de metade do companheiro tucano. Dilma, com 13 por cento, chegará aos 20 por cento no início da campanha oficial, preveem analistas. DISPUTA DIFÍCIL Segundo um especialista em campanhas eleitorais, as ações recentes do governador, além de seu histórico político, já estão todas "precificadas" na intenção de voto do eleitor. "Em São Paulo, ele já está no teto. No resto do Brasil, a imagem predominante é a de bom ministro da Saúde e ex-candidato a presidente. Considero que o pacote de obras também já está precificado nos 40 por cento de intenção de voto", afirmou o especialista, que pediu anonimato. Ele prevê que a eleição será "duríssima", com Dilma buscando uma "campanha de reeleição", e sugere a Serra que adote um comportamento mais solto e se mostre aos brasileiros pelo país. Anunciado em fevereiro, o pacote de medidas econômicas a que se refere o analista previu ações de estímulo à atividade econômica no Estado de São Paulo, que incluiu promessa de antecipação de investimentos, totalizando 20,6 bilhões de reais este ano. O pacote agradou aos empresários paulistas, em certa medida resistentes a Serra, por suas ideias econômicas pouco ortodoxas. "Serra é estruturalista, keynesiano (defensor da interferência do Estado na economia). Não se sabe como ele se portaria chegando à Presidência, mas a eleição de Lula ajudou os empresários a entender que um governo mais à esquerda não bota fogo na casa", disse Gonçalves. O professor acredita que Serra tem ligações maiores com o setor produtivo do que com o capital financeiro, o que se reflete em suas críticas constantes ao nível da taxa de juros. O governador também tenta atrair sindicalistas. Poucos dias depois do pacote estadual de incentivos, quatro centrais sindicais compareceram ao anúncio do piso salarial do Estado, que subiu ligeiramente acima do reajuste do salário mínimo nacional. Uma delas, a UGT (União Geral dos Trabalhadores) ocupou com filiados metade dos assentos da plateia. MUDANDO O JOGO As ações na seara econômica se seguiram aos lances na política. A mais hábil foi incorporar ao governo paulista o ex-governador Alckmin (2001-2006) em uma firme demonstração de postura conciliadora. Ao mesmo tempo, um golpe para Aécio, até então aliado do ex-governador paulista. Alckmin, depois de dois fortes embates internos com Serra (nas eleições de 2006 e 2008), rapidamente se adaptou à função de secretário de Desenvolvimento. No anúncio das medidas econômicas, empunhou um microfone e, no melhor estilo professoral, apresentou as ações do governo por meio de transparências. Depois, na entrevista para detalhar as medidas, foi discreto, ocupando um certo terceiro posto após os secretários da Fazenda e do Planejamento. O ex-governador fez desembarcar seu grupo de parlamentares na área de Serra e muitos vêm ajudando na articulação sobre a escolha presidencial, como em reunião este mês na residência do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, quando se tratou sobre a pressa na escolha do nome do candidato do PSDB, sob risco de ver Dilma sozinha na arena eleitoral. Se sair candidato, Serra estará acompanhado do DEM --como retribuição de seu empenho na eleição do prefeito Gilberto Kassab, quando conseguiu superar junto ao partido incidente atribuído a ele que tirou da eleição de 2002 a atual senadora Roseana Sarney, que pretendia concorrer à Presidência pelo então PFL. Fechou adesão também do PMDB paulista de Orestes Quércia, antigo opositor que agora não mede esforços para dar suporte a Serra em 2010 e afirma que já começou a articular no partido a adesão ao tucano. Faz parte do acordo o apoio de DEM e PSDB a uma vaga ao Senado para Quércia. "Já existem conversas com prefeitos e deputados estaduais para atrair o partido para o Serra. O PMDB é mais amplo que o Congresso", disse Quércia à Reuters, mencionado que as articulações têm sido discretas para não ferir o apoio da maior parte do PMDB ao governo Lula, onde o partido ocupa seis ministérios. Quanto ao novo comportamento de Serra, o peemedebista credita à experiência política. "A postura mais conciliadora do Serra vem da experiência, principalmente depois que se elegeu governador, que abre perspectiva política. Ele também sabe que precisa atrair apoios", resumiu o ex-governador. O tucano já foi deputado federal, senador e prefeito de São Paulo. Mesmo que tudo dependa de sua palavra final, Serra tem dois conselheiros principais, o vice-governador Alberto Goldman e o secretário Aloysio Nunes Ferreira (Casa Civil). De acordo com um tucano próximo a Serra, os dois são os interlocutores preferidos do governador quando o assunto é articulação política.