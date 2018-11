Especialista brasileiro vê exagero em retirada de prótese

Para o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), José Horácio Aboudib, houve certo exagero na decisão do governo francês de determinar que todas as mulheres com próteses da marca PIP deveriam efetuar a substituição por uma marca segura.

"Elas deveriam procurar seus cirurgiões. Se a prótese estiver íntegra, não há risco", afirma Aboudib. "Contudo, se a prótese tiver uma ruptura, precisa ser substituída." Em tese, toda paciente recebe do médico, após fazer o implante, um papel que diz qual é a marca, o tamanho e a textura da prótese, além do seu número de fabricação. "(O problema) é que muitas vezes a mulher acaba jogando fora o papel", afirma Aboudib. Nesse caso, deve-se telefonar para o cirurgião que tem de guardar esse tipo de informação na ficha da paciente.

O presidente da SBCP pondera que as mulheres com próteses da marca PIP devem ir ao médico pelo menos a cada dois anos para verificar o estado do produto. Em situações normais, a recomendação é que a mulher volte ao médico a cada dez anos para ver como está a prótese.

Para Alexandre Mendonça Munhoz, do Hospital Sírio-Libanês, não há motivo para pânico, mas todas as mulheres que utilizam próteses PIP devem programar a substituição. "Se nenhum problema foi diagnosticado, a troca não precisa ser imediata. Porém, a substituição é aconselhada de qualquer maneira. Uma prótese PIP sem problema também deverá ser trocada por segurança", explica Munhoz.

Quando decidiu fazer implante de silicone nos seios, há sete anos, a cabeleireira Cristiane Godoi, de 44 anos, teve o cuidado de escolher a marca da prótese. Evitou a marca PIP. "Para mim ficou mais fácil porque eu trabalhava como consultora de próteses ortopédicas e mamárias. Sabia quais eram as melhores, mas maioria das mulheres não toma esse cuidado porque confia muito na indicação do médico", conta. / FELIPE ODA, TIAGO DANTAS E CRISTIANE BOMFIM