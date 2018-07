Especialista defende mais autonomia

O presidente executivo do movimento Todos Pela Educação, Mozart Neves Ramos, acha que é inevitável que as primeiras turmas sofram com a infraestrutura precária. "Infelizmente é assim. Temos de ter o aluno para justificar a implantação do projeto." Para ele, apesar de a iniciativa do MEC ser louvável, o modelo de gestão das novas instituições poderia ser diferente. "Essas universidades precisam de mais autonomia, para terem maior compromisso com a responsabilidade social e maior capacidade de inovação da gestão."