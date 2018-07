Especialista defende medidas mais radicais A reportagem percorreu, com o engenheiro urbano Luiz Célio Bottura, seis dos dez pontos de congestionamento definidos para receber intervenções. Para diminuir o sofrimento de motoristas nos trechos caóticos da cidade, ele diz que as medidas devem ir além da alteração da circulação de ônibus ou mudança no traçado da via. "É preciso de uma obra que acabe com a confusão de carros indo e vindo e não jogue o problema mais para frente. É preciso pensar na cidade."