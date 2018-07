Especialista fará palestra em escola O Colégio Magister vai promover, no dia 17, uma palestra aberta e gratuita sobre combate a práticas de bullying e ciberbullying. A escola convidou a especialista Maria Tereza Maldonado para tratar do assunto. Ela abordará temas de seu livro O que fazemos com o que fazem conosco?. O evento ocorre às 10h no próprio colégio, que fica na Rua Beijuí, 100, Jardim Marajoara, São Paulo. Mais informações: (11) 5633-4000.