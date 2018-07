Especialista quer royalty de Belo Monte Luiz Pinguelli Rosa, diretor da Coppe (instituto de pós-graduação em Engenharia da UFRJ), defende que seja criado um "royalty da hidrelétrica" para compensar o impacto negativo da usina de Belo Monte. Para ele, "ainda que não tenha havido nenhum índio deslocado de onde mora por causa da obra", se as populações próximas se sentem prejudicadas pelo regime das águas, deveriam ser compensadas. "Deveria ter um royalty para essas populações. Se discute tanto o royalty do petróleo, por que não ter um royalty da hidrelétrica para as populações indígenas?", sugeriu ele em entrevista ao programa Planeta Estadão.