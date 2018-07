Especialista vê gasto pouco eficiente em saúde no País O sistema brasileiro de saúde enfrenta muitos desafios, mas um dos maiores obstáculos é lidar com o envelhecimento da população. A opinião é de André Médici, especialista em desenvolvimento social e autor do blog Monitor de Saúde. Durante o Fórum Estadão sobre saúde, realizado pelo Grupo Estado em parceria com o Insper, Médici afirmou que a eficiência no gasto com saúde no Brasil é muito baixa, com o País figurando em 48º lugar em uma pesquisa internacional que avaliou esse tópico.