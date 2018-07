Especialistas apoiam proteção

Entidades ligadas aos direitos humanos e pesquisadores de temas ligados à violência urbana apoiaram a inclusão do jovem E. - envolvido na morte do menino João Hélio, no Rio, em fevereiro de 2007 - no Programa de Proteção à Criança e ao Adolescente Ameaçado de Morte (Ppcaam) da Secretaria Especial dos Direitos Humanos. De acordo com especialistas, o Estado cumpre seu dever ao defender o criminoso após o cumprimento da internação no instituto para menores. "Muitos jovens que cumprem medidas socioeducativas de privação de liberdade acabam executados quando saem da internação. Os programas de proteção servem exatamente para resolver isso", afirma Sandra Carvalho, diretora-adjunta da ONG Justiça Global.

E. era o único menor envolvido no assalto que terminou com a morte de João Hélio, de 6 anos. O grupo em que o jovem estava roubou o Corsa Sedan dirigido pela mãe do menino e impediu que a mulher tirasse a criança do carro. O então adolescente fechou a porta do veículo e João Hélio foi arrastado por 6 km, pendurado pelo cinto de segurança. E. passou três anos em um instituto para menores, onde sofreu ameaças, e foi solto no último dia 10, aos 19 anos.

Para o professor de Sociologia Michel Misse, coordenador do Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), é responsabilidade do Estado defender o jovem, uma vez que esteve sob sua tutela durante a internação, quando foi ameaçado. "Se ele foi ameaçado de morte, evidentemente o Estado é responsável pela vida dele." Segundo Misse, a prioridade, agora, deve ser a ressocialização do rapaz. "É uma tragédia o que aconteceu, mas não podemos permitir que se cometa outro crime diante disso."

"PARADOXO"

O advogado Martim de Almeida Sampaio, coordenador da Comissão de Diretos Humanos da seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP), chama atenção para o "total paradoxo" criado pela legislação do País. "Sob a perspectiva legal, está tudo certo. Após três anos de internação, o menor deve ser colocado em liberdade e, em alguns casos, é preciso protegê-lo", reconhece. "Mas você tem a família da vítima, que se sente ultrajada."

Para ele, as ferramentas legais vigentes já não surtem efeito. "Se a lei não atende mais à sua função, é preciso rediscuti-la", defende. Sampaio usa como exemplo os países da América Central que reduziram a maioridade penal para 12 anos, caso de El Salvador. "Não dá para combater a criminalidade com um Código Penal da década de 40."

Professora doutora em Direito Constitucional e Direitos Humanos da PUC de São Paulo, a procuradora do Estado Flávia Piovesan considera importante a proteção ao infrator. "O objetivo é salvaguardar sua integridade. O combate à impunidade é fundamental, mas deve ser feito dentro da legalidade."