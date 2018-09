Especialistas apontam riscos ao ambiente Especialistas dizem que o projeto de lei sobre recomposição de ambientes aquáticos é uma tentativa de transformar águas públicas em criadouros de espécies exóticas e alertam para os perigos da medida. "Espécies como a tilápia predam as menores e competem por alimento com as nativas", diz Mário Orsi, da Universidade Estadual de Londrina (UEL).