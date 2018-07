Especialistas criticam volta de refém em Santo André-SP Especialistas criticaram a volta de uma das duas garotas mantidas reféns em Santo André, no ABC paulista. A adolescente, que havia sido liberada na terça-feira, retornou ontem pela manhã ao apartamento onde sua amiga é mantida em cárcere privado desde segunda-feira. A polícia teria acatado uma exigência do seqüestrador. "Foi um erro grosseiríssimo", afirma o coronel da reserva José Vicente da Silva, diretor do Instituto Pró-Polícia e ex-secretário Nacional de Segurança Pública. "Colocar mais um inocente em risco é a última coisa que poderia ser feita". Ele não foi o único a condenar a concessão feita pelo Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar. "Não entendi como permitiram a volta de uma refém menor de idade ao ambiente de risco", diz o capitão da reserva Rodrigo Pimentel, ex-comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da PM do Rio e co-autor do livro ''Elite da Tropa'' - que deu origem ao filme. "Foi uma decisão pouco responsável." Policiais que já atuaram no Gate e hoje ocupam outros postos também criticaram a maneira como o processo vem sendo conduzido. "No processo de negociação é preciso haver alguns limites", defende um deles. "É inadmissível colocar a vida de alguém em risco. E, pior ainda, menor de idade." Como o comando da PM não autorizou que ninguém se manifestasse antes do fim do caso, eles pediram para não ter seus nomes revelados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.