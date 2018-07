Especialistas elogiam modelo sugerido A proposta revelada ao Estado pelo reitor da Unesp, Julio Cezar Durigan, foi elogiada pelo sociólogo Simon Schwartzman, presidente do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (Iets). Ele entende que o reforço educacional e a bolsa para manutenção dos alunos são necessários para que as cotas funcionem.