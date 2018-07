Especialistas lançam projeto para rastrear arraias gigantes

Seguindo as arraias gigantes

As maiores arraias do mundo tiveram rastreadores inseridos em seus corpos, a fim de serem monitoradas, na primeira fase de um projeto de conservação, que está sendo realizado na região costeira do Sudão.

Arraias gigantes são consideradas uma espécie vulnerável pela União Internacional pela Conservação da Natureza.

O projeto contou com a participação de especialistas do aquário The Deep, em Hull, na Grã-Bretanha, e da equipe de exploradores da Equipe Costeau, do lendário explorador submarino francês Jacques Costeau.

Os peritos passaram quatro semanas implantando rastreadores nos corpos dos animais no Mar Vermelho.

O maior animal encontrado pela equipe media 3,61 metros de largura. Mas acredita-se que as arraias gigantes possam chegar a ter mais de 9 metros. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.