Especialistas preferem negociação a proibições Especialistas são unânimes em afirmar que o celular constitui um desafio contemporâneo importante para os professores. Para o educador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Abílio Baeta Neves, as várias maneiras de usar o aparelho em aula são prejudiciais. Embora a maioria dos alunos não converse dentro da sala, muitos enviam mensagens ou, deixando no modo vibratório, saem da aula para conversar no corredor.