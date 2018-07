Espécie de rinoceronte é declarada extinta O rinoceronte-negro-ocidental (Diceros bicornis longipes) está oficialmente extinto, de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). A ONG, que organiza uma lista vermelha de espécies ameaçadas, afirma que outras subespécies em risco são o rinoceronte-branco da África Central (Ceratotherium simum cottoni), classificado como possivelmente extinto, e o rinoceronte-javanês (Rhinoceros sondaicus), provavelmente extinto no Vietnã. Caçadores em busca do chifre do animal teriam matado o último exemplar do Vietnã em 2010, mas ainda existe uma pequena população na ilha de Java. A IUCN critica a falta de apoio político à conservação dos hábitats.