Espécie em risco Gato-do-mato-grande (Leopardus geoffroyi)

O gato-do-mato-grande está "quase ameaçado" no Brasil, de acordo com a lista vermelha da União Internacional para a Conservação na Natureza (IUCN). No Chile, já está em perigo.

Situação

A caça pressionou muito a população do animal entre as décadas de 1960 e 1980 ? sua pele era muito apreciada. No País, esse gato é mais comum nos Pampas, na Região Sul. A destruição de seu hábitat é atualmente o maior problema para a espécie.

Características

A fêmea dá cria em ocos de árvores, dentro da mata. Habita capoeiras, florestas de galerias e campos de Cerrado e raramente se aproxima de regiões habitadas.