Espécies animais e vegetais ficam menores Diversas espécies começaram a diminuir de tamanho, como o urso-polar e o pardal, e pesquisadores acreditam que esse fenômeno esteja relacionado ao aquecimento global. O estudo foi publicado no site da revista Nature Climate Change. A pesquisa se baseia na revisão de outros estudos e determinou que 38 de 85 animais e espécies de plantas tiveram uma redução de tamanho ao longo das décadas. Um exemplo é a ovelha escocesa, que está 5% menor do que era em 1985. Outras espécies que têm diminuído, segundo o estudo, são algodão, milho, morango, camarão, caranguejo, arenque e o salmão do Atlântico.