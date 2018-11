Espécies descobertas em 2010 são listadas por universidade

O anúncio, feito ontem pelo Instituto Internacional para Exploração das Espécies, reuniu espécies encontradas em várias partes do mundo, como Brasil, Golfo do México, Madagascar, Peru, Filipinas e outras regiões.

Do Brasil, foi incluída a descoberta do Mycena luxaeterna, cogumelo bioluminescente encontrado na Mata Atlântica e estudado por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP).

O fungo, encontrado no Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, emite uma luz esverdeada e é um tipo raro de cogumelo: das 1,5 milhão de espécies de fungos conhecidas, apenas 71 possuem algum tipo de bioluminescência e o Mycena luxaeterna é um dos mais impactantes visualmente.

O anúncio de ontem coincide com o aniversário do nascimento do botânico sueco Carolus Linnaeus, responsável pelo atual sistema de classificação e nomenclatura das plantas e animais. Ele nasceu em 1707.

Entre as espécies encontradas estão a sanguessuga com dentes enormes, uma bactéria que se alimenta de ferrugem - descoberta nos destroços do transatlântico Titanic, que naufragou em 1912 -, uma barata saltadora, um antílope africano e um grilo responsável pela polinização de uma espécie rara de orquídea.