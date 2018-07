Espécies do Cerrado e de SP ganham livros Dois livros organizados por professores da Unesp abordam espécies pouco conhecidas da biodiversidade brasileira. O primeiro é Peixes do Cerrado - Parque Estadual da Serra Azul - Rio Araguaia - MT, de Valdener Garutti, em parceria com o professor Paulo Cesar Venere, da UFMT. O segundo, lançado hoje, se chama Fauna e Flora de Fragmentos Florestais Remanescentes da Região Noroeste do Estado de São Paulo, editado por Orlando Necchi Júnior. Ambos são professores do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas da Unesp. / KARINA NINNI , COM AGÊNCIAS