Espécimes importantes escaparam das chamas em incêndio do Butantã

Uma semana após o incêndio que destruiu o Prédio das Coleções do Instituto Butantã, aumenta a esperança de que muitos exemplares importantes de cobras tenham escapado das chamas. Professores e alunos passaram os últimos dias resgatando o que puderam dos escombros. Milhares de espécimes foram recuperados do chão e de armários que não queimaram completamente. Alguns intactos, outros bastante danificados.

Isso, talvez, represente 5% da coleção original, que tinha próximo de 85 mil exemplares. O tamanho exato da perda só poderá ser calculado ao fim de uma triagem minuciosa, que levará meses para ser concluída. Mas sabe-se que algumas pérolas da coleção, ao menos, sobreviveram. Como um dos únicos espécimes de Corallus cropanii, uma serpente raríssima da Mata Atlântica, parente da jiboia, da qual há apenas quatro exemplares conhecidos no mundo: três na coleção do Butantã e uma, que foi doada para o Museu Americano de História Natural, em Nova York.

Por sorte, um dos exemplares do Butantã estava emprestado para um pesquisador do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. Os outros dois, provavelmente, queimaram. "Essa escapou por pouco", diz o biólogo Marcelo Duarte, do Laboratório de Herpetologia do Butantã. "Foi muita sorte mesmo."

Duarte se lembra de quando um cortador de banana da região de Eldorado, no litoral sul de São Paulo, chegou ao instituto com uma Corallus cropanii nas mãos, em 2003. O bicho estava congelado, porque tinha ficado uma semana num freezer. O trabalhador matara o animal no mato e planejava fazer um cinto com ele. Mas seu patrão percebeu que não era um bicho comum e ordenou que o levasse para o Butantã. Em vez de virar cinto, a cobra morta a pauladas virou um dos espécimes mais raros do acervo do instituto.

"O bicho foi descongelando, todo mundo ficou olhando, e, quando percebemos que era uma Corallus cropanii, ninguém acreditou", conta Duarte.

Outro bicho importante que escapou intacto do fogo foi o primeiro exemplar descrito (holótipo) de Bothrops alcatraz, ou jararaca-de-alcatrazes, que só existe numa ilha homônima do litoral norte paulista. Ele estava dentro de um armário fechado, do tipo compactador. A tampa do pote onde ele ficava guardado com álcool derreteu, mas o vidro não chegou a estourar.

Centenas de outros espécimes "tipo" (os mais importantes da coleção) que estavam no mesmo armário foram recuperados e agora estão armazenados em baldes e sacos, aguardando identificação. Entre eles está o espécime número 1.922, de Bothrops insularis, uma outra espécie rara de jararaca que só existe na Ilha de Queimada Grande, também no litoral norte paulista.

Uma consulta aos livros de registro da coleção (chamados "livros de tombo") revela que o espécime foi coletado por Afrânio do Amaral, um ex-diretor do instituto, e catalogado no acervo em 10 de abril de 1920 - antes mesmo de a espécie ser descrita oficialmente, em 1921. Por isso, consta no livro como Bothrops insularis sp. n. (sigla de espécie nova). Uma inscrição em vermelho ao lado do nome indica que o espécime é um "parátipo", um exemplar complementar ao holótipo que Amaral usou para descrever a espécie.

Registro. O Estado teve acesso aos livros de tombo originais da coleção, que estavam guardados no prédio em frente ao que pegou fogo. Neles estão anotadas as informações básicas de cada uma das cerca de 85 mil cobras guardadas na coleção desde 1908. O primeiro registro é de uma cascavel (Crotalus terrificus) coletada em São Paulo pelo pesquisador francês R. J. Vellard, que colaborava com Vital Brazil. Não se sabe se o espécime sobreviveu ao incêndio.

O segundo bicho é também uma cascavel, só que de outra espécie (Crotalus horridus), coletada no então território de Indiana, nos Estados Unidos, e doada ao Butantã em 1908. Desta, os pesquisadores só acharam a etiqueta de aço, chamuscada, com o número 2 inscrito.

Cada bicho da coleção tinha uma dessas etiquetas presas ao corpo, identificando seu número de registro no livro de tombo. Essas informações serão cruciais para a reconstrução do acervo - ou do que sobrou dele.

"Alguns espécimes tombados correspondiam a espécies que provavelmente já não serão mais por nós coletadas, por causa da diminuição de populações em determinados biomas e até mesmo a extinção", diz a bióloga Myriam Calleffo. "Muitas localidades representadas por espécimes da coleção também ficarão só nos registros de tombo, pois desapareceram com o tempo em cidades, fazendas e áreas inundadas por hidrelétricas."

Os dois livros de tombo mais recentes, com registros de 2008 até agora, parecem ter sido queimados. "Estavam no prédio para serem digitados pela secretária", lamenta Duarte.